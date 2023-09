Willy (65) is al 50 jaar de grote regelneef bij oude Van Geel: ‘Wie blijft er nog zo lang trouw aan het beestje?’

Opluchting en trots overheer­sen na de heetste 80 ooit: ‘Veiligheid gaat boven alles’

WAALWIJK - 80 kilometer lopen is al een uitputtingsslag, maar zeker als het snikheet is. Voorzitter Tijs van Beurden kijkt terug op een bijzondere editie van de 80 van de Langstraat. Een tocht vol extra maatregelen. ,,Dit gaan we vaker krijgen.”