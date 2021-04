Willem II-hooligans knokten mee in bosgevechten, nu staan ze voor de rechter

Verkoop Rolls-Roy­ces stijgt explosief: ‘Levertij­den lopen aardig op’

10 april EINDHOVEN - Nooit eerder in de inmiddels 116-jarige geschiedenis van het bedrijf verkocht Rolls-Royce zoveel auto’s als in het eerste kwartaal van dit jaar. Wereldwijd gingen er 1380 luxe wagens over de toonbank. Met name in China en de VS steeg de verkoop explosief, maar ook in Europa nam de verkoop sterk toe, al wil men bij Cito Motors in Eindhoven - de enige dealer van de Benelux - geen exacte aantallen noemen.