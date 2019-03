Wilfred Genee over hilarische carnavalswagen uit Esbeek: ‘Ik heb gevraagd of de wagen naar Hilversum kan komen’

De wagen zet presentatoren René van der Gijp, Wilfred Genee en Johan Derksen dan ook flink in het zonnetje. Het vrouwenvoetbal bij Tuldania was destijds volgens Johan Derksen een ‘storm in een glas water’. Zo zei Derksen dat de meiden in Esbeek op hol geslagen waren en groot geld wilden verdienen. Maar het vrouwenvoetbal in Nederland stelde volgens Derksen geen reet voor.

‘Hij lijkt sprekend’

De wagen bleef ook niet onopgemerkt bij Veronica Inside zelf. Eerder deelde het praatprogramma over voetbal al een video op Facebook, maar ook tijdens de uitzending van maandag werd de wagen nog even extra in de schijnwerpers gezet. Wilfred Genee wilde de wagen zelfs naar Hilversum laten komen. ,,Ik heb gevraagd of de wagen hier naartoe gebracht kan worden. Dan kunnen we hem nog eens voor acties gebruiken enzovoort. Maar hij schijnt al helemaal uit elkaar te vallen. Dat is wel zonde. Maar wel mooi gemaakt door die gasten, hè?”