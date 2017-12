Wilde achtervolging, brandende auto en 155 boetes uitgedeeld

Zo keek de familie Mutsaers naar Herrie in de Druiventros: 'Mijn man voelt zich voor gek gezet'

7:55 BERKEL-ENSCHOT - In de RTL-serie 'Herrie in de Druiventros' gaat de familie Mutsaers uit Berkel-Enschot volledig voor schut. De grote finale die woensdagavond werd uitgezonden trok bijna 800.000 kijkers. ,,Ik lig er niet wakker van, wat ze knippen en plakken”, zei dochter Janny in november in een interview met het Brabants Dagblad. Daarin blikken zij en haar man Rob terug op de tijd waarin de camera's hen volgden.