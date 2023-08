Wil en Lucia ‘van de zigeunerwagen’ koninklijk bedankt voor werk op bouwdorp Veghel: ‘We willen er bij zijn’

Buurt heeft twee grote bezwaren tegen opvang vluchte­ling-pu­bers: ‘Al vaker de pineut’

GELDROP - De komst van 54 jonge vluchtelingen in Geldrop houdt de gemoederen flink bezig. Buurtbewoners balen ervan dat er wéér een ‘probleemaanzuigend’ besluit over hun wijk is genomen. Want zoveel pubers bij elkaar zónder ouderlijk toezicht, dat is volgens hen vragen om moeilijkheden.