Wijze woorden Bossche bisschop gelden ook bij bestrijding drugsindustrie

Van 't Land ‘Waar is al dat plastic voor nodig?’

16 februari De inhoud van onze mailbox is altijd een verrassing. Het blijft bijzonder om te zien hoe je als boer onder een vergrootglas ligt. Zo hebben we ooit een boerendiner georganiseerd. Toen we daar vlees bij serveerden, kregen we een mail van een vegetariër of we wel wisten hoe slecht varkensvlees is. En mijn vader schreef ooit een column over hoe hij genoot van de verpleegsters in uniform die hij tegenkwam op weg naar het bedrijf. Dat leverde hem een boze brief op van een feministe.