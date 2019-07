Wielerliefhebbers leven met Kruijswijk mee via Strava

Neem de rit met aankomst op de beroemde Pyreneeëncol Tourmalet, afgelopen zaterdag. Kruijswijk maakte er met zijn ploeg Jumbo-Visma grote indruk door onder meer titelverdediger Geraint Thomas op achterstand te rijden. Meer dan 7.000 mensen voorzagen die van een ‘kudo', de Strava-evenknie van een ‘like’ op Facebook. En onder zijn rit regent het reacties. ‘Wat zat je er goed bij Steven! Super goed gedaan! Brabant is trots!!’, staat er bijvoorbeeld. Met vlak daaronder een aanmoediging van iets verder weg: ‘You’re my favorite! Aloha from Hawaii!’.



Voor veel actieve amateurwielrenners is Strava inmiddels een haast onmisbaar onderdeel van de sportbeleving. Bijna iedereen met een racefiets heeft tegenwoordig een kilometerteller - of anders smartphone - die via gps-satellieten de weg wijst en de route vastlegt. Wie via Strava een rit registreert, kan dus precies zien waar hij gefietst heeft, en hoe snel het ging. Niet alleen over de hele rit, maar ook op gedeeltes daarvan. Op die manier is het mogelijk om alle via Strava vastgelegde tijden op bijvoorbeeld de Tourmalet vergelijken.