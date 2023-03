Wieleravond in Aarle-Rixtel met Rien van Horik

Pieken op Pompejus: Nieuw evenement op Fort de Roovere

HALSTEREN - Pieken op Pompejus. Zo heet de nieuwe sportieve uitdaging opgezet door de Lions Club Bergen op Zoom. Met als doel vijf, tien of vijftien keer de 129 treden van de Pompejus-toren op Fort de Roovere in Halsteren bedwingen voor het goede doel. Deze zaterdag is het zover.