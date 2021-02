Wie wordt de grote Heerser (m/v/x) over het Zuiden?

Tijdens de show die om 11.11 uur begint en ergens in de middag eindigt komen er talloze artiesten voorbij zoals FeestdjRuud, Lamme Frans, Partyfriex en Kruzo. Daarnaast zijn er tonpraters en kunnen dorpen en carnavalsverenigingen zich opgeven voor een op maat gemaakte quiz. Er is een bingo, Tindershow en nieuwsquiz over al het carnavalsnieuws dat er dit jaar niet is. Kortom: de prins of prinses heeft een zware taak om dit allemaal in goede banen te leiden.



Evenementenbureau Uitjesbazen kreeg vacaturewebsites Jobbird en Young Capital zover dat ze de vacature wilden delen. ,,We hebben daar al honderden reacties op,” vertelt Delisse. ,,De sollicitaties variëren van één regel met ‘Ik wil prins carnaval worden’ tot vijf A4-tjes tekst vol met motivatie en argumentatie waarom diegene de beste kandidaat is. Ongelooflijk.”