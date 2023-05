Wie sloopte de wijzer uit kerkklokje Noordkade? 250 euro voor de gouden tip

Luisteren en niet oordelen, is het credo van Henk: ‘De lach van een kind bij een nieuwe speeltuin, maakt het de moeite waard’

VELDHOVEN - 35 jaar had Henk van Hugten een luisterend oor voor mensen en ging met hen het gesprek aan. Op 1 augustus gaat de sociaal werker van Cordaad Welzijn officieel met pensioen. Zijn afscheid is op 22 mei in Veldwijzer.