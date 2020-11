Wie overdag niet wil inkakken, moet gezonder eten. Hoe moeilijk kan dát nou zijn?

KNMI waarschuw­de verkeer in het zuiden van Nederland voor slecht zicht, mist inmiddels opgetrok­ken

10 november BRABANT - In het zuiden en noordoosten van Nederland hing dinsdagochtend mist, volgens het KNMI. De meteorologische dienst kondigde daarom code geel af om het verkeer te waarschuwen. In het zuiden kwam plaatselijk dichte mist voor, in het noordoosten op uitgebreide schaal. Inmiddels is de mist opgetrokken.