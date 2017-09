Wie maakt de mooiste foto van Brabant? De jury van Brabant in Beeld stelt zich voor

Rolf Finders (1964) is Chef Uit en plaatsvervangend hoofdredacteur BN DeStem en denkt in beeld. ,,Mijn eerste camera was een Kodak. Analoog uiteraard in die tijd, begin jaren 70. Mijn eerste foto's, toen alleen nog zwart-wit, waren lachwekkend ontwapenend. Het waren koddige kiekjes van mijn vrienden die vooral heel veel gekke bekken trokken. Het waren bijna selfies avant la lettre. Zonder duckfaces, zo ver waren wij toen nog niet.

Het was Miles Davis die mijn fascinatie voor fotografie helemaal in vuur en vlam zette. Of liever: Anton Corbijn die hem fotografeerde. Zwart-wit uiteraard. Miles houdt de handen onder zijn gezicht. Zijn ogen kijken mij indringend aan. Zijn soepele vingers dansen dit keer niet over zijn trompet, maar trekken zijn gezicht in diverse plooien. Zijn nagels schitteren als witte toetsen op een piano. Ik was verkocht. Later hing mijn tienerkamer vol met foto's van Corbijn. Vooral van mijn favoriete band Depeche Mode, waar hij nog steeds mee samenwerkt.