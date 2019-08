Wie lost Bliksem af? 50 brouwers gaan voor Brabants Lekkerste Bier

De Vlucht uit Breda moet Heeze tijdens De Brabant­sedag stil krijgen

23 augustus HEEZE - Een macaber tafereel op een zomerse avond in Heeze. Een groep mannen, vrouwen en kinderen loopt bedrukt over straat, begeleid door droefgeestige muziek. In hun handen houden ze oude koffers, tassen, een kinderpop.