Wie in 2013 in Brabant een huis kocht, kan nu flinke winst maken

In Waalre zou iemand die zijn huis in 2013 kocht, deze vandaag, op papier, met 100 duizend euro winst kunnen verkopen. In Nuenen, Gerwen en Nederwetten staan huizeneigenaren op 96 duizend euro virtuele winst. In Oirschot zouden eigenaren 91 duizend euro in eigen zak mogen steken na verkoop.