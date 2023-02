Wie heeft de beste robot? ‘ASML’ers van de toekomst’ nemen het tegen elkaar op in Dynamo

EINDHOVEN - Een zelfgebouwde robot van lego opdrachten laten uitvoeren. Zo’n 300 kinderen verdeeld over 37 teams in de regio hebben er maandenlang aan gewerkt. In jeugdcentrum Dynamo in Eindhoven was zaterdag de regiofinale voor een ticket naar de landelijke eindstrijd in Delft op 18 maart.

Het was een zwaar bevochten overwinning voor Neobots uit Sint-Oedenrode. Het techniekteam strandde in de robotwedstrijden in de halve finale. Maar de jury heeft de achtkoppige formatie toch als winnaar uitgeroepen van de Eindhovense regiofinale. Neobots scoorde namelijk het beste op de onderdelen robotontwerp, werkprocessen en duurzame energie.

Wel bijzonder

,,We hoopten dit samen binnen drie jaar te bereiken”, aldus coach Roel van der Zanden. ,,Maar dat het zou lukken is wel bijzonder”, glundert hij. Vanaf juli vorig jaar heeft het team zich voorbereid op deze grote dag. Het team bestaat uit Lars, Ties, Eva, Frens, Jaap, Rens, Flinn en Jasper. Ze zijn tussen de 12 en 14 jaar oud. Hun vaste werkplaats is jeugdcentrum Neovito in Sint-Oedenrode.

Volledig scherm Grote spanning tijdens de robotfinale in jeugdcentrum Dynamo tussen de Bladelse teams Toermalijn (rechts) en Xtreme Robots (links). © Eindhovens Dagblad

De regiofinale in Dynamo hoort bij de wereldwijde techniekcompetitie The First Lego League, speciaal voor de jeugd van tussen de 9 en 15 jaar oud. Elk team moet een zelfgebouwde lego-robot bouwen en deze zo slim mogelijk programmeren. Het doel is dat de androïde op een groot speelbord allerlei opdrachten gaat uitvoeren: bijvoorbeeld een windmolen aanzetten, een high-five geven aan de tegenstander of een dinosaurus verplaatsen. Dat moet allemaal binnen slechts 150 seconden.

Enthousiast voor techniek

De organisatie van de regiofinale is in handen van Tech Playgrounds. ,,Wat een feest!”, zegt projectleider Fleur Besters. Ze heeft vanaf 9.00 uur zo’n 300 kinderen en begeleiders het pand van Dynamo zien binnengaan. Er hebben zich 37 teams uit de Brainportregio aangemeld. ASML, Philips, SMC, Korein en Frencken zijn de sponsoren. De bedrijven willen de kinderen enthousiast maken voor techniek. ,,En de kinderen van nu zijn de werknemers van de toekomst”, aldus Besters.

,,Maar we willen wel dat kinderen een bewuste keuze maken”, zegt Jos Vreeker, techniekpromotor voor ASML. ,,’Is techniek iets voor mij?’ Door mee te doen aan een techniekwedstrijd weten ze het antwoord.” Deze middag jureert Vreeker de presentaties van de deelnemende teams. De kinderen moeten vertellen over het robotontwerpproces en het verloop van de samenwerking binnen hun team.

Extra test

,,We vinden het belangrijk dat ze samen over dingen nadenken”, aldus Vreeker. ,,En de kinderen moeten ook echt iets doen, niet alleen op een scherm kijken.” Nadat ze hun zelfgebouwde robot hebben geprogrammeerd, zien ze meteen het resultaat: positief of negatief. ,,Door middel van een extra test, verbeter je iets en lukt het wel! Dat is heel motiverend!”