Wie doodde Marja Nijholt? Honderden speurneuzen van Bureau Dupin laten niet meer los

Carnaval op steeds meer plaatsen geschrapt, verenigin­gen denken na over alternatie­ven

MILL/GENNEP - De kans dat in het laatste weekeinde van februari nog een beetje carnaval gevierd kan worden, wordt steeds kleiner. In Limburg hebben de burgemeesters vanwege de coronapandemie al opgeroepen na te denken over alternatieven. In Mill heeft SCM ’t Germelaand al alle activiteiten voor carnavalsseizoen 2021 – 2022 geschrapt.

23 december