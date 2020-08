Wie beslist wat wél kan met carnaval? De burgemeester, de minister of de Veiligheidsregio? ‘Het is een chaos’

Brabantse Carnavals Federatie: Vraag jezelf af wat we aankunnen

28 augustus DEN BOSCH/BREDA - De Brabantse Carnavals Federatie ( BCF) vraagt carnavalsverenigingen voorzichtig te zijn met het maken van plannen. ,,Mocht je toch een evenement willen en mogen organiseren dat grootschalig is en dus een grote aantrekkingskracht heeft, bijvoorbeeld een optocht in welke vorm dan ook, ben je dan bewust van de mogelijke gevolgen rondom een mogelijke grote toeloop van publiek omdat elders carnavalsactiviteiten worden afgelast. Stel je de vraag: ‘Kunnen we dit hanteren?’