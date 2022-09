Wie bedankt u op nationale bedankdag? 'Ja, de regering niet’

Lang niet iedereen was er woensdagochtend op de markt bij winkelcentrum Woensel van op de hoogte dat het een bijzondere dag was. Voor de tweede keer wordt op 21 september namelijk de nationale bedankdag georganiseerd.

Internationaal bedanken mensen elkaar al langer voor een schouderklopje op zijn tijd of de momenten dat iemand er voor hen is, in Nederland introduceerde een bekende chocoladefabrikant de feestdag vorig jaar, al was dat aan de meeste marktbezoekers in Woensel voorbij gegaan.

Het enthousiasme voor de bedankdag was er echter niet minder om. Echtgenotes, vrienden en familie werden spontaan en hartelijk bedankt door het publiek. En dat is niet gek, want uit onderzoek van diezelfde chocoladefabrikant blijkt dat 8 op de 10 mensen aangeeft zich gewaardeerd te voelen na een bedankje. Overigens laat ook 84% van de ondervraagden weten dat het belangrijk is elkaar vaker te bedanken.

Gienie van Bakel deed daar enthousiast aan mee en bedankte haar klanten luidkeels dat ze al zo vroeg naar haar kraam waren gekomen om vis te kopen. Bloemenverkoper Danny van de Kerkhof merkte in zijn verkoop nog niets van een stormloop op rozen door de nationale bedankdag ,,Helaas, maar wat niet is kan nog komen.” sprak hij monter. De enige die niet op een bedankje kon rekenen was premier Mark Rutte: ,,Tja, als hij zou gaan wel.”

Volledig scherm Nationale bedankdag in Eindhoven © vvs