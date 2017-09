Wethouders die terugkeren in de politiek, 'De kiezer kan ons nog niet missen'

Volledig scherm Aantrekkingskracht van het pluche. Oud-wethouders die terugkeren. Vlnr.: Albert Smit (Geertruidenberg), Ton Linssen (Bergen op Zoom), Gerard Huijpen (Halderberge) en Frans Fakkers (Moerdijk). © Cor Vissers

Vorige week maakten de onvrijwillig vertrokken oud-wethouders Frans Fakkers (Moerdijk) en Albert Smit (Geertruidenberg) bekend dat ze een comeback maken. Fakkers zit in ieder geval tot de verkiezingen van maart 2018 in de raad voor zijn partij Onafhankelijk Moerdijk en Albert Smit is voor diezelfde verkiezingen gekozen tot lijsttrekker van Keerpunt '74, een lokale partij in Geertruidenberg. Zetten ze hiermee hun politieke geloofwaardigheid op het spel?

Affaire

Albert Smit ziet dat in ieder geval anders. Hij verliet in 2013 de Geertruidenbergse politiek nadat hij als wethouder een affaire had met een ambtenaar. Ze wisselden seksueel getinte sms'jes met elkaar uit. In de nasleep van de kwestie verloor Smit zijn krediet. Toch komt hij terug als lijsttrekker.

,,Besturen is mijn passie. Ik voel me betrokken bij de gemeenschap en denk het verschil te kunnen maken. Als je boos en gefrustreerd thuis gaat zitten, laat je de anderen winnen." Andere raadsleden noemen hem 'onbetrouwbaar' en 'niet-integer'. Smit: ,,Het is niet leuk om die reacties te lezen, maar ik heb me erop voorbereid. Ik ga niet met modder gooien, wil positief politiek bedrijven. De reacties binnen de gemeenschap geven me kracht en energie."

Nooit meer terug

Opvallend is dat de oud-wethouder eerder aangaf nooit meer terug te keren in de politiek. ,,Ik moest vooral privé aan de slag. What doesn't kill you, makes you stronger. Later ben ik door een landelijke partij benaderd, maar dat was op dat moment te vroeg."

Wethoudersambities heeft hij ditmaal niet, Smit wil als raadslid 'controlerend' zijn. ,,Ik mis in deze gemeente gelijkwaardigheid tussen de kernen Raamsdonk, Raamsdonksveer en Geertruidenberg. Er zijn te weinig mensen die met hun poten in de modder staan." Keerpunt'74 behaalde bij de vorige verkiezingen twee zetels. Smit is ambitieus: ,,Ik denk dat wij in maart wel vier zetels kunnen halen."

Ambitie

Wie ook nog steeds overloopt van ambitie is Ton Linssen uit Bergen op Zoom. Twee jaar geleden zegden zowel college als een raadsmeerderheid het vertrouwen in hem op als wethouder. Ze verweten hem dat hij publiekelijk kritiek heeft geuit op het functioneren van ambtenaren. Een half jaar na zijn gedwongen afscheid als wethouder, keerde Linssen terug als raadslid voor zijn eigen Lijst Linssen.

,,Ik moest lang bijkomen van de klap. Werkte jarenlang tachtig uur in de week en dat was pats boem in één keer klaar. Toch wilde ik per se terugkeren want mijn rol is nog niet uitgespeeld. Weet je, politiek is het smerigste bedrijf dat er bestaat. Maar als ik zie hoeveel reacties ik krijg van inwoners om vooral door te gaan, dan kan ik dat niet negeren. Wij hebben een aparte, rechtse stem in de raad. Dat geluid kan niet worden gemist." Linssen, sinds 1986 politiek actief, is in maart dan ook lijsttrekker van zijn lijst. ,,De kiezer bepaalt, niet mijn politieke tegenstanders. Ik ben niet bang voor een cordon sanitaire, dat zien we straks wel weer. En nee, wraak is niet mijn drijfveer. Ik doe het voor die duizenden mensen die op mij hebben gestemd."

In nevelen gehuld

Of Frans Fakkers in maart terugkeert in de Moerdijkse gemeenteraad is niet duidelijk. De onlangs weggestuurde wethouder schuift wel aan als raadslid voor zijn partij Onafhankelijk Moerdijk, maar hult zich in nevelen als het gaat om zijn politieke toekomst. ,,Alles op z'n tijd, in de juiste volgorde. In november wordt duidelijk wie er op de kieslijst staan. Tot die tijd geef ik geen commentaar of ik volgend jaar wel of niet doorga."