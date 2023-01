Wethouder Pijnenburg loopt eerste deukje op door raad ‘onvolledig te informeren’ in skatebaan-onderzoek

Een spiraaltje maar toch zwanger: dit is wat je moet weten

‘Belachelijk’ vond de een, en ‘het staat in de bijsluiter’, reageerde de ander. Een vrouw die voor ruim 2 miljoen euro het MMC in Veldhoven aanklaagt omdat ze zwanger raakte ondanks haar hormoonspiraal, kreeg een storm aan reacties. Geen enkele vorm van anticonceptie is honderd procent waterdicht, dat weet toch iedereen?

27 januari