Wethouder Bladel moet opnieuw in overleg met provincie over kosten nieuwe N284

Winkeleige­naar (66) uit Veghel opgepakt voor aanranding van drie vrouwelij­ke klanten, auto in beslag genomen

VEGHEL - Een eigenaar van een winkel (66) uit Veghel is dinsdag opgepakt, omdat hij ervan wordt verdacht drie vrouwelijke klanten te hebben aangerand. Hij zou één minderjarig meisje en twee volwassen vrouwen in zijn zaak hebben aangerand. Dit gebeurde in 2015, 2019 en 2022.