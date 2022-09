Westerbeek, aan de Peel onttrokken sieraad, bestaat 100 jaar

Poe­tin-vriend en 'engste man op aarde' betrokken bij bedrijf in Breda: 'Dit is zeer kwalijk’

BREDA - Twee bedrijven in de Russische energiesector blijken in Breda te zetelen. Eén van de twee is zelfs gelieerd aan een beruchte vertrouweling van Poetin, blijkt uit onderzoek van het Brabants Dagblad, BN DeStem en Eindhovens Dagblad. ,,Dit is zeer kwalijk.”

9:25