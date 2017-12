West-Brabantse reacties op vertrek Roemer: 'Het is tijd voor vernieuwing'

Maurice Spapens, lid van Provinciale Staten van Brabant én van de raad in Breda voor de SP, vindt dat Roemer zijn vertrek goed heeft getimed: tussen een aantal belangrijke verkiezingen in. ,,Ik heb groot respect voor Roemer. Hij heeft meer gedaan dan je aan de buitenkant kan zien’’, zegt Spapens. ,,Maar ja, hij is in een erg slechte tijd voorzitter geweest. Het is net als met voetbaltrainers: je doet het nooit goed, zo lang het niet fantastisch gaat.’’

Roemers opvolger als fractievoorzitter wordt Lilian Marijnissen, de dochter van Jan Marijnissen. Wordt hier een politieke dynastie opgericht, zoals de Kennedy’s in de Verenigde Staten of de Kim’s in Noord-Korea? Van Lunteren: ,,Welnee joh… Lilian is gewoon de beste op die plek. Ze heeft veel ervaring, weet hoe ze voorop moet gaan in de strijd en krijgt veel sympathie. Dit is gewoon de meest logische opvolging.’’