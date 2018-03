West-Brabantse raad nog steeds bolwerk van middelbare mannen

Brabants echtpaar verongelukt in Australië

16 maart NEW NORCIA/DEURNE - Een echtpaar uit Deurne is woensdagmiddag omgekomen bij een zwaar auto-ongeluk tijdens een vakantie in Australië. De man en vrouw botsten op een tegemoetkomende auto op de Great Northern Highway nabij New Norcia, 140 kilometer ten noorden van Perth.