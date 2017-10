West-Brabantse juffen en meesters staken voor meer geld en minder werkdruk

Blinde Tilburger gaat 'beestachtig tekeer' tegen vriendin; zes jaar cel geëist

2 oktober TILBURG - Het begon nog mooi. De twee blinde mensen leerden elkaar kennen via de gehandicaptensport showdown. Maar de relatie die in februari vorig jaar opbloeide, eindigde vijf maanden later met een bijna dode vrouw. Officier van justitie Eefje Verheijen eiste maandag zes jaar cel tegen de 44-jarige Tilburger die volgens haar 'beestachtig' tekeer was gegaan, hoewel zijn zicht nog niet 1 procent is.