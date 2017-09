West-Brabantse gemeenten worstelen met jeugdzorgbudget

Kees Jacobs, beleidsmedewerker bij deze gemeenten: ,,Vorig jaar leken Alphen-Chaam en Baarle-Nassau quitte te spelen, maar werden ze uiteindelijk geconfronteerd met een tekort, terwijl Gilze en Rijen halverwege 2016 juist op een flink tekort leek uit te komen. Uiteindelijk bleek dat niet het geval. Het is gewoon heel moeilijk te zeggen of er een tekort is, omdat het indienen van declaraties soms achterloopt. Ook kan het een groot verschil maken of een kind dat veel zorg nodig heeft verhuist uit de gemeente of er juist komt wonen. Maar dat er geld over is aan het eind van het jaar is onwaarschijnlijk.’’ Ook de gemeente Steenbergen zegt nog niets te kunnen zeggen over eventuele tekorten aan het eind van het jaar. ,,Pas op 31 december is bekend of er voldoende geld is’’, luidt de reactie van de gemeente, om daaraan toe te voegen. ,,Maar het lijkt er nu al op dat we niet gaan toekomen met de budgetten.’’