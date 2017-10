West-Brabantse boeren halen de oogst met plezier van het land

De vrees dat de enorme neerslag in september belangrijke landbouwgewassen in West-Brabant en Tholen de das heeft omgedaan, is niet bewaarheid. Integendeel: agrariërs halen de meeste oogsten nu fluitend van het land. Sommige opbrengsten zijn veel groter, waaronder die van maïs en suikerbieten.

Dat zeggen de landbouworganisatie ZLTO, agrariërs en loonbedrijven. Ook de aardappeloogst ziet er goed uit, al is er hier en daar waterschade. ,,We profiteren deze week van het droge, warme weer. We willen alle aardappelen voor het weekeinde uit de grond hebben. Daarna gaat het weer regenen'', zegt agrariër Egon van Lier uit Hoeven.

Hack Loonbedrijf in Kruisland zet dezer dagen zijn vijf aardappelrooiers bijna volcontinu in, zegt eigenaresse Tinke Hack. ,,Maar ook drie grasmaaiers en machines om bijvoorbeeld knolselderij, cichorei en suikerbieten te oogsten.''

Gemiddeld

Van Lier is tevreden: ,,We dachten eerst aan een mega-opbrengst, maar dat is toch niet uitgekomen. Door de regen zijn er net iets meer aardappelen verzopen dan we hoopten. Dat maakt vooral de oogst wat moeilijker, met name op de natte klei. Veel rotte aardappels zijn nog niet rot genoeg om door de roosters van de rooier te vallen.'' De teler hoopt zo'n 50 ton netto per hectare over te houden. ,,Dat is gemiddeld.''

Suiker Unie in Dinteloord verwacht dat het record van 90,8 ton suikerbieten per hectare (2014) wel eens kan worden gebroken. Loonbedrijf Van Varik meldt op de site Akkerwijzer.nl deze week in Hank al 100 ton per hectare te hebben geoogst.

Ideaal seizoen voor maïs

De maïs stevent eveneens af op een recordseizoen. ,,De weersomstandigheiden waren ideaal. Zon en regen kwamen telkens precies op tijd, en dan met name de regenval eind juni. Die gaf een boost'', weet Wil Klep van handelsonderneming Klep Agro in Etten-Leur.

Lage aardappelprijzen

Toch is het niet alles goud dat er blinkt. Spruiten hebben door de warmte last van trips, een schadelijk vliegje. En de aardappelprijzen zijn laag. Ook is er onzekerheid. De grootste vraag is volgens deskundigen hoe koolsoorten, uien, peen en andere groenten na alle nattigheid straks uit de koelcellen komen.