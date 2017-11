West-Brabant onder vuur, getuigen van de meidagen 1940

BREDA - 10 mei 1940: Duitsland valt Nederland aan. Vijf dagen duurt de strijd, waar ook West-Brabant niet aan ontsnapt. Nu is ook online te lezen wat Nederlandse soldaten in die dagen is overkomen.

De klap van de inval komt hard aan. Maar toch... Amper bekomen van de capitulatie begint de Krijgsgeschiedkundige Sectie van de Generale Staf een paar weken later al met het verzamelen van verhalen over wat er precies is gebeurd.

In gevechtsverslagen leggen betrokken Nederlandse militairen uit wat hen is overkomen. Soms kurkdroog: ‘Een verdere verdediging van de noordoever verdient geen aanbeveling.’ Soms emotioneel: ‘Het geschreeuw van de Duitse parachutisten is oorverdovend. Hun optreden waanzinnig.’

De documenten zijn al openbaar maar het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) heeft ze nu ook online gezet. Familieden en andere belangstellenden kunnen nu ook vanuit huis onderzoek doen naar lotgevallen van militairen of gebeurtenissen in de gebieden waar is gevochten.

Dit zijn enkele verhalen van het West-Brabantse en Zeeuwse front. Gebaseerd op de oorspronkelijke gevechtsverslagen van mannen die er bij waren, in de meidagen van 1940.

‘Voor die Duitsers zitten we toch hier?

Volledig scherm Duitse soldaten bij de door de Nederlanders in mei 1940 opgeblazen brug over de Bergsche Maas bij Raamsdonksveer. © Archief BN DeStem

Alarm bij het Keizersveer! Duitse parachutisten landen in de Biesbosch. Ze zouden wel eens een aanval kunnen doen op de brug over de Bergsche Maas bij Raamsdonksveer. Om dat te voorkomen stuurt kapitein Anthonie Zoutewelle korporaal Oomen en soldaat Goverde naar de polder Jannezand. Daar moeten ze een wachtpost bij een ophaalbrug bemannen.

Fallschirmjäger zijn er niet te zien, maar vliegtuigen wel. In een uur tijd schieten Oomen en Goverde er drie uit de lucht. ,,Maar ze schieten ook op ons’’, meldt de korporaal in Zoutewelles verslag. ,,We zitten achter een telefoonpaal die met kogels is doorzeefd.’’ Boeiend detail: de Duitsers worden neergeschoten met mitrailleurs die de Nederlanders hebben gevonden in eerder neergehaalde nazi-toestellen.

'Ik open het vuur'

Bij de brug gaat sergeant Mol op 11 mei met een zware mitrailleur de strijd aan. ,,Een Duits vliegtuig komt heel laag aanvliegen. Het cirkelt eerst een keer rond. Ik denk: ‘Dat vliegtuig heb ik zeker’, dus open ik het vuur’’, vertelt Mol.

Maar de Duitser schiet terug en gooit ook bommen af. Mol: ,,Ik zie ze niet aankomen en wordt door de luchtdruk weggeblazen, om enkele meters verder in de berm van de weg neer te komen. Ik weet niet of ik het vliegtuig heb geraakt, maar ik denk het wel. Ik heb er een flinke salvo op afgegeven.’’

Door de klap van de inslag is de mitrailleur van Mol verbogen. Zelfs de smid in Raamsdonksveer weet het wapen niet meer te herstellen.

Volledig scherm Een gevechtsverslag van de gebeurtenissen bij het Keizersveer in 1940. © NIMH

De toestand wordt hachelijk. ,,Bij café Van Dongen steken de Duitsers de weg over’’, meldt korporaal Bouman van de Politietroepen. ,,Ik vraag aan sergeant Weterings of we het café onder vuur kunnen nemen. De mogelijkheid bestaat dat de bewoners, die we goed kennen, nog in het huis aanwezig zijn. Hij geeft na overleg met kapitein Zoutewelle de opdracht om het café onder vuur te nemen.’’

Veel zin heeft het niet, meldt Bouman: ,,De pantsergranaten hebben weinig uitwerking, hoewel we wel treffers hadden.’’

Sergeant Weterings raakt gaandeweg de meidagen minder enthousiast. ,,We kunnen het best volhouden’’, zegt hij als de oorlog losbarst. ,,Maar wanneer er kermende gewonden binnenkomen, zakt de stemming’’, vertelt zijn collega Mol.

‘Vlucht toch, kerels'

Paniek op 12 mei! Het gaat fout bij het Keizersveer. In ‘grote wanorde’ komen Nederlandse soldaten naar de brug lopen. Sergeant Van ’t Hul van de Politietroepen ziet het voor zijn ogen gebeuren. Hij vraagt: Wat is er aan de hand? Het antwoord van een soldaat: ,,Een majoor riep: ‘Vlucht toch, kerels, de Duitsers komen met pantserwagens naar de brug toe’.’’

,,Zijn jullie gek geworden. Voor die Duitsers zitten we toch juist hier?’’, zegt Van ’t Hul, die probeert de soldaten tegen te houden. Dat valt niet mee: ,,De schrik zit er zo in, dat verschillende militairen hun wapens, gasmasker en dergelijke op de brug wegwerpen om sneller weg te kunnen komen.’’

Volledig scherm Duitse Heinkel 111, zoals ze ook boven Nederland zijn ingezet. © Gratis

In zijn rapport laat Van ’t Hul weten dat hij achteraf wel snapt, waarom er zo’n paniek was: ,,Ze waren bang dat de brug te vroeg de lucht in zou gaan en dat zij dan tegelijk met de brug ook de lucht in zouden gaan.’’

Op 13 mei, om acht uur ’s avonds, is er geen houden meer aan. Alle mitrailleurs zijn onklaar. Zelfs de smid krijgt ze niet meer aan de praat. Bovendien valt de duisternis in. Kapitein Zoutewelle besluit de terugtocht te aanvaarden. De brug moet de lucht in.

Met de brug opgeblazen

Dat loopt bijna slecht af voor een van de verdedigers, korporaal Nieuwlaat. Die ligt gewond aan zijn been achter een pantserplaat. Het is dat soldaat Nagtzaam hem ziet liggen. ,,Iets verder op de brug stond een sergeant-majoor van de militaire politie bij de lont om de brug te laten springen. Had ik Nieuwlaat laten liggen, dan was hij met de brug mee opgeblazen.’’

Zoutewelle geeft een beeldende beschrijving van het einde van de brug over de Bergsche Maas: ,,Stukken ijzer en ander materiaal vliegen onder een groot lichtverschijnsel door de lucht.’’ Daarna vertrekken de kapitein en zijn mannen naar het noorden: ,,Een verdere verdediging van de noordoever verdiende geen aanbeveling.’’

Gebaseerd op de verslagen van het dekkingsdetachement Keizersveer, onder bevel van kapitein Anthonie Zoutewelle.

Volledig scherm Krijgsgevangen Nederlandse soldaten bij de Moerdijkbrug in de meidagen van 1940. © Stichting Kennispunt Mei 1940

Het hek is van de dam

bij de Moerdijkbrug

De eerste dag van de oorlog zal reserve-kapitein Marijnen nooit meer vergeten. Vroeg in de ochtend van 10 mei wordt hij wakker van Nederlandse afweergeschut. Dat neemt bij de Moerdijkbruggen Duitse vliegtuigen onder vuur.

Marijnen probeert bij zijn troepen te komen, maar wordt al snel omsingeld door Duitse parachutisten en gevangen genomen. Daarna wordt het pas écht spannend voor de kapitein. ,,We worden ontwapend en moeten ons midden op de weg opstellen’’, staat in zijn gevechtsverslag. ,,We worden als krijgsgevangenen meegevoerd, niet afgevoerd. Ik begrijp onmiddellijk dat dit niet veel goeds te beduiden heeft.’’

Menselijk schild

Samen met andere overrompelde Nederlandse militairen wordt Marijnen als menselijk schild ingezet. ,,Het geschreeuw van de Duitse parachutisten is oorverdovend. Hun gehele optreden is waanzinnig. Zij zullen ons wel afleren om Duitsland de oorlog te verklaren.’’

Het wordt helemaal een puinhoop, wanneer de Duitse bevelvoerder wordt doodgeschoten. ,,Het hek is van de dam’’, schrijft Marijnen. ,,De parachutisten gedragen zich als een groep wilden, vooral wanneer we bij een kruispunt komen waar enige Nederlandse soldaten nog weerstand bieden. Ondanks ons geschreeuw om op te houden met vuren omdat het anders een moordpartij van krijgsgevangen wordt, klinken van alle kanten schoten en gooien de Duitsers handgranaten.’’

Volledig scherm Een Duitse gevechtswagen, omringd door Fallschirmjäger komt aan in Moerdijk. © Archief BNDeStem

Gewond op straat

Het duurt dan ook maar kort, of de hele groep Nederlanders ligt gewond op straat. Marijnen: ,,Ik krijg van een parachutist die tien meter verderop ligt een schot dwars boven in de borst, waarbij de kogel door mijn linkerarm gaat en mijn arm breekt. Op mijn knieën en steunend op mijn arm kruip ik langzaam achteruit naar het postkantoor, mijn kwartier. Hierbij verwond ik mijn knie ernstig.’’

Marijnen heeft nog betrekkelijk veel geluk. Hij wordt opgevangen door enkele Moerdijkers. Daarna komt hij in het klooster terecht waar de Duitsers een Rode Kruis-post hebben ingericht. Daar hoort de reservist dat twee andere krijgsgevangen het gevecht niet hebben overleefd. Al na een paar uur is voor Marijnen de oorlog voorbij. Op 1 juli 1940 gaat hij als burger weer aan het werk.

Gebaseerd op de verklaring van kapitein J. Marijnen, commandant van het bruggenhoofd Moerdijk

Een spoor van vernieling

De Opzichter van Fortificatiën in Bergen op Zoom, C. Oranje, laat in de meidagen van 1940 een spoor van vernielingen achter zich. Letterlijk. Op 10 mei, om vier uur ’s morgens, wordt de genie-officier wakker van ‘hevig motorgeronk’. Vanaf dat moment begint hij in opdracht van het Commando Zeeland met het systematisch vernielen van duikers, dijken, wegen en delen van de spoorlijn Bergen op Zoom-Vlissingen.

Overal brengt Oranje blokken trotyl aan om de infrastructuur op te blazen. Soms blaast hij er ook niet ontplofte bommen mee op. Als hij geen trotyl heeft, hakt hij bomen om. Soms gaat dat niet volgens plan: ,,Door de verkeerde windrichting vielen de meeste bomen in een minder gunstige richting.’’

Ook het vernielen van de bruggen over het Kanaal door Zuid-Beveland gaat lastig. ,,De spoorbrug blijft hangen. Door een nieuwe lading op de onderliggers aan te brengen en tot ontsteking te brengen is de vernieling uiteindelijk gelukt’’, meldt Oranje droog in zijn gevechtsbericht.

Volledig scherm De puinhopen van Middelburg. © -

Op 14 mei komt hij in Oost-Souburg terecht. Daar wil de chef-staf van het Commando Zeeland dat hij het vliegveld onbruikbaar maakt. Maar de Bergse genie-officier is door zijn trotyl heen. Hij probeert de landingsbaan nog om te ploegen, maar constateert dat het eigenlijk geen zin heeft: ,,Het vliegveld is toch al onbruikbaar. Troepen hebben het hele veld bezet met auto’s, boerenkarren, eggen en andere voorwerpen.’’

Maar wel lukt het de genist, met dank aan de aanwezigheid van Franse troepen, om nog een groot gat in de Sloedam te blazen. ,,Daarvoor waren nog net voldoende springmiddelen aanwezig.’’