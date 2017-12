West-Brabant kleurt wit: ANWB raadt aan thuis te blijven

Zondag code oranje: overlast voor verkeer door sneeuwval in Brabant

9 december Nederland krijgt zondag in het hele land te maken met sneeuwval. Volgens weerbureau Weerplaza zal dit leiden tot grote overlast, zowel op de weg als in de lucht. De sneeuw bereikt Noord-Brabant en Zeeland vroeg in de ochtend, daarna breidt het sneeuwgebied zich uit naar het Noorden. KNMI geeft voor zondag code oranje af, een waarschuwing voor extreem weer met sneeuw en gladheid.