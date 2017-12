West-Brabant blijft nog wel even vuurwerk afsteken

BREDA - Een verbod op vuurwerk zit er in West-Brabant voorlopig nog niet in.

Vuurpijlen, voetzoekers, gillende keukenmeiden, kanonslagen… Elk jaar veroorzaken ze schade en lichamelijke ellende. Daarom wil de Onderzoeksraad voor Veiligheid dat vuurwerk dat letsel kan veroorzaken wordt verboden. Maar in West-Brabant lopen de gemeenten nog niet warm voor zo’n radicale ingreep.

Natuurlijk, het besef dat vuurwerk een probleem is leeft op het stadhuis van Oosterhout. ,,Maar er is hier geen bom afgegaan toen dat rapport van de onderzoekraad bij ons in de bus viel’’, zegt gemeentewoordvoerder Frank Lambregts.

In Breda springt burgemeester Paul Depla ook niet meteen in de houding: ,,Ik zal het rapport bestuderen en het vervolgens bespreken met veiligheidspartners en raad.’’

Volledig scherm Vuurwerk waar de Onderzoeksraad voor de Veiligheid zo snel mogelijk een verbod voor zou willen invoeren. © Onderzoeksraad voor de Veiligheid

Etten-Leur komt met een vergelijkbare reactie. Weliswaar heeft de laatste jaarwisseling 11.000 euro gekost aan schade en maatregelen om die schade te voorkomen, de ‘acute noodzaak’ om vuurwerk in een klap te verbieden is er niet. ,,We nemen de gebruikelijke maatregelen, zoals afvalbakken verwijderen en extra toezicht op straat. Maar er zijn geen signalen dat het reguliere beleid wordt aangepast’’, meldt woordvoerster Anne-Marie van Ommeren.

De Roosendaalse burgemeester Jacques Niederer heeft het rapport ‘met interesse’ gelezen. Als voorzitter van het politiedistrict De Markiezaten zet hij het advies van de onderzoeksraad op de agenda voor de eerst volgende bijeenkomst.

Quote Als er een landelijk verbod komt dan juichen we dat zeker toe. Erwin Stander, gemeente Bergen op Zoom

Iets verderop, in Bergen op Zoom, zit het stadsbestuur te wachten op wat Den Haag met het onderzoek gaat doen. ,,Maar als er een landelijk verbod komt dan juichen we dat zeker toe’’, zegt woordvoerder Erwin Stander.

De Scheldestad heeft slechte ervaringen met vuurwerk. ,,Ieder jaar hebben wij te maken met vuurwerkslachtoffers’’, zegt Stander. ,,In de weken voorafgaand aan Oud en Nieuw wordt straatmeubilair van straat gehaald en proberen we te voorkomen dat er schade wordt toegebracht aan zaken in de openbare ruimte. Maar ieder jaar moeten we constateren dat die schade er wél is.’’

En dan zijn er ook nog de kosten die de inzet van extra medewerkers met zich meebrengt. En de schade aan privé-eigendom. Overigens is al deze ellende nooit reden geweest voor Bergen op om vuurwerkvrije zones in te richten.

Volledig scherm De impact van vuurwerkschade volgens de Onderzoeksraad voor de Veiligheid © Onderzoeksraad voor de Veiligheid

Om het knalfeest in goede banen te leiden heeft Surplus Welzijn in Breda jeugdwerkers en stagiaires getraind in het ‘ongevraagd contact leggen met jongeren. Doel van deze extra inzet: het voorkomen of verminderen van vuurwerkongelukken, letsel en overlast. ,,Dit kan natuurlijk erg spannend zijn, maar na wat oefeningen en tips gaat het zeker lukken’’, vermoedt Surplus.

De medewerkers gaan ook buurtbewoners uitleggen hoe ze overlastgevende jongeren kunnen aanspreken.

Quote Zolang de situatie niet verandert, is het dragen van vei­lig­heids­bril­len een stap in de goede richting Elly Hertogh, Bravis Ziekenhuis

Bij het Bravis Ziekenhuis zien ze liever vandaag dan morgen de invoering van een verbod op particulier vuurwerk. Al was het alleen al omdat het vaak jonge mensen zijn die hun hele leven gehandicapt raken, zegt woordvoerster Elly Hertogh. ,,Maar zolang de situatie niet verandert, is het dragen van veiligheidsbrillen in ieder geval een stap in de goede richting.’’ De Bravis-woordvoerster ziet nog liever dat de overheid shows organiseert, waarbij het vuurwerk door professionals wordt afgevuurd.

Voor Peter Kipping, bedrijfsleider van Zena Vuurwerk in Baarle-Hertog, is het elke keer weer afwachten wat er gaat gebeuren. ,,In onze branche is er niets meer zeker. Ik hoop niet dat vuurwerk wordt verboden, maar is zie het er nog wel een keer van komen. Als er maar genoeg mensen tegen zijn komt er vanzelf een verbod. We houden er in ieder geval elk jaar rekening mee.’’

Het babypijltje is al verboden

Er is al het een en ander aan vuurwerk verboden. Strijkers, Bengaals vuur, mortierbommen, Chinese rollen, lawinepijlen en Cobra’s staan al langer op de zwarte lijst.

Maar ook spul dat er op het eerste gezicht vrij onschuldig uitziet is aan banden gelegd. Het gaat dan om bijvoorbeeld babypijltjes en Romeinse kaarsen. De verkoop is sinds 2015 verbonden omdat ze ‘onvoorzichtig of roekeloos gedrag aanwakkeren’. Dit soort vuurwerk werd vaak uit de hand afgestoken. Dat heeft tot betrekkelijk veel letsel bij gebruikers én omstanders.

Volledig scherm Boem! En weg is het bushuisje... © ANP

