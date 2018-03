'West-Brabanders hebben vaker problemen met gezondheid en financiën'

Dat blijkt uit de Monitor Sociale Veerkracht 2018 die de provincie heeft laten opstellen door onderzoeksbureau PON. Het is voor de tweede keer dat er onderzoek is gedaan naar de kwaliteit van leven in Brabant en het westelijk deel van de provincie komt er in verhouding niet zo best uit, iets minder dan de helft van de bevolking staat te boek als ‘niet of slechts deels veerkrachtig’.

De uitslag zou nog slechter uitpakken, wanneer Breda uit de berekeningen zou worden gehouden. Want in die stad is het aantal ‘veerkrachtige’ burgers een stuk groter: 61 procent.

Volledig scherm Als het gaat om zelfredzaamheid, dan is Breda het buitenbeentje in West-Brabant. © Foto: Ramon Mangold

Quote De minder zelfredzame Brabander voelt niet zo snel de behoefte om samen met zijn buren ‘vraagstukken in de buurt op te pakken’ Provincie Brabant ,,De veerkrachtige Brabander is vaker hoogopgeleid, heeft een hoger inkomen en leeft vaker in een gezin en is dus niet alleenstaand’’, aldus de onderzoekers. Daarvan wonen er betrekkelijk veel in Breda, maar de rest van de bevolking van West-Brabant is gemiddeld lager opgeleid, heeft een laag inkomen en is vaker alleenstaand. Het tegenovergestelde van Breda.

Het ontbreken van ‘veerkracht’ is niet alleen een individueel probleem. Volgens de provincie voelt de minder zelfredzame Brabander niet zo snel de behoefte om samen met zijn buren ‘vraagstukken in de buurt op te pakken’. Dat is dan weer lastig voor gemeentebesturen die de bewoners willen betrekken bij projecten om bijvoorbeeld de leefbaarheid te verbeteren.

Dat het met het buurtgevoel van de West-Brabander maar matig is gesteld, blijkt uit de antwoorden op stellingen als: ‘Mijn buurtbewoners staan altijd voor elkaar klaar’ en ‘De mensen in deze buurt gaan op een prettige manier met elkaar om’. Nergens in de provincie wordt daar zo negatief op gereageerd als in deze streek.

Volledig scherm Hoe roder, hoe minder veerkracht. © Provincie Brabant

Erger nog, de stelling ‘Er zijn weinig mensen in de buurt die aan buurtactiviteiten willen deelnemen’ wordt nergens zo vaak bevestigd als in West-Brabant.Wat betreft de middelgrote steden, valt het op dat met name Oosterhout ondermaats scoort. Volgens het onderzoek telt deze gemeente het laagste aandeel veerkrachtigen, 52 procent. Er zijn overigens ook andere steden in Brabant die ongeveer hetzelfde scoren, zoals Helmond en Uden.