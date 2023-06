Wesley Koolhof prolongeert dubbeltitel in Rosmalen, Russische finale bij vrouwen

Bossche 75-plus­sers bloedfana­tiek naar EK hockey: ‘Het is zeker niet vrijblij­vend’

DEN BOSCH - Leeftijd is maar een getal voor de vier Bossche hockeyers die voor het Oranje van 75-plussers deelnemen aan het EK hockey in Valencia. Natuurlijk gaan ze minder hard dan in hun jeugd, maar op de vraag of meedoen belangrijker is dan winnen, roepen ze eenduidig: ‘Nee!’.