Werkzaamheden op het spoor rond Tilburg en Den Bosch zorgen voor verwarring en lange rijen

Oude Meesters: Kunst met humor, 'want er is al genoeg ellende'

8:00 TERHEIJDEN - Humor, met haar beeldjes wil Els Vonk (71) uit Terheijden humor in de kunst brengen ‘want er is al genoeg ellende’. ,,Ik had wel zoiets van: kan dat wel op een expositie’’, grinnikt ze. Maar toen ze mensen die langs haar kraampje liepen hoorde zeggen ‘eindelijk wat humor in de kunst’, wist ze dat ze goed zat.