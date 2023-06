Werkgroep moet asielopvang in Deurne toetsen

Meer betalen voor afval en elf andere punten waar Breda komend jaar rekening mee moet houden

BREDA - De Bredase belastingbetaler gaat in zijn portemonnee voelen dat er te veel afval in de stad wordt geproduceerd. De komende tijd gaat het stadsbestuur praten over hoe de torenhoge afvalkosten binnen de perken kunnen worden gehouden.