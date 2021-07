Werkgevers willen snel 25.000 extra slaapplekken voor arbeidsmigranten in Brabant

Zelf brandstof tanken uit de sloot of vijver? Boxtelaar Gijs doet het gewoon

8 juli ARNHEM/BOXTEL - Nou, die is echt van het padje, zullen ze in Arnhem wel gedacht hebben. Een man, in waadpak en mét schoffel, die een stadsvijver inspringt én daarbij een omgekeerde speciekuip met drijvers meeneemt om onder water te gaan schoffelen? Dan zie je toch wel lachende gezichten en vragende ogen in het Musispark ... wat is hij daar in hemelsnaam aan het doen?