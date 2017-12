BREDA - Werken aan de andere kant van de grens is nog steeds een ‘klein drama’. Vooral de grote verschillen in regelgeving aan weerszijde van de Nederlands-Belgische grens veroorzaken een ‘doolhof’. Het gevolg: in grensregio’s blijft tussen de twee en acht procent economische groei liggen. Dat is een slordige 8 miljard euro.

Dat bleek maandag tijdens een bijeenkomst in Baarle-Hertog, waar de oprichting van negen Grensinfopunten werd gevierd. Daar kunnen grensarbeiders kosteloos informatie krijgen over wonen, werken en studeren in de provincies Brabant en Antwerpen.

Op dit moment pendelen er dagelijks ongeveer 10.000 Belgen naar Nederland, terwijl zo’n vierduizend Nederlanders naar de zuiderburen reizen voor werk of studie.

De Grensinfopunten komen er niet voor niks. Ondanks de open grenzen is het nog steeds erg ingewikkeld om aan de slag te gaan bij de buren. ,,Het is een klein beetje een drama’’, zei Claudio Bello, een Nederlanders die sinds 2003 in Rijkevorsel werkt.

Bredanaar Jasper van Beek werkt nu vijf jaar in Antwerpen en heeft gemerkt dat werken in België een paar mooie belastingvoordelen met zich meebrengt. Maar of dat opweegt ten de nadelen? ,,Ik moet in beide landen belastingaangifte doen . Dat is zo ingewikkeld dat ik daar een boekhouder voor nodig heb’’, aldus Van Beek.

Hij heeft ook te maken met ‘erg omslachtige’ zorgverzekeringen en gedoe rond de kinderbijslag. ,,Bovendien lijken overheidsdiensten in België niet met elkaar te communiceren. Op dat vlak heeft Nederland de zaken beter geregeld’’, zegt de Bredase grenswerker.

Frustratie blijven niet beperkt tot Nederlanders. Ook Belgen lopen tegen moeilijkheden aan. ,,Het Nederlandse zorglandschap ziet er helemaal anders uit’’, zegt Jan Van Reybroeck uit het Vlaamse Kapellen. ,,Nederlanders gebruiken voor alles afkortingen. Ook de loonbrief was moeilijk te lezen staat vol met afkortingen die ik niet begreep. Het heeft een jaar gekost om er wegwijs in te raken.’’

Ook irritant, volgens Van Reybroeck: ,,Elke Nederlander waarmee ik heb gewerkt, tapt dezelfde Belgenmoppen.’’

Werkgevers vinden het ook moeilijk om grenswerkers aan te nemen. Erwin Meeuwesen heeft een bedrijf aan de Belgische kant van Hazeldonk en staat te springen om personeel. ,,Maar we krijgen ze niet gevonden in Nederland. Er komt een moment dat ze vragen: 'Wat verdien ik netto?'. Dat is al snel vijftien procent minder dan in Nederland. Dan kan ik wel zeggen dat dit wordt gecompenseerd door ziekenfonds en pensioen, maar het is moeilijk om ze te overtuigen. Ik fiets dat gat niet dicht'', aldus Meeuwesen.

De Grensinfopunten zijn een nieuwe poging om grenswerkers op weg te helpen. Maar het zal altijd behelpen blijven. ,,Het is een doolhof’’, zei burgemeester Leo van Tilburg van Baarle-Hertog. Dat is niet alles. ,,We denken te vaak en te makkelijk dat we elkaar begrijpen’’, constateerde zijn Nederlandse collega Marjon de Hoon van Baarle-Nassau: ,,Dat we dezelfde moedertaal hebben, is nog geen garantie voor miscommunicatie.’’