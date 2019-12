Werk van de Brabantse gladheidsbestrijders wordt er niet makkelijker op: ‘Slapeloze nachten’

VENLO - Het wordt vandaag maar liefst 15 graden, dus wie denkt er dan aan gladde wegen? Rijkswaterstaat! De gladheidsbestrijders bereiden zich voor op een kwakkelwinter. Het is hier vaak nat en niet al te koud. Maar er is bovenal geen pijl op te trekken. Hun werk is er niet makkelijker op geworden.

Wat hebben leden van de Koninklijke Vereniging De Friesche Elf Steden en gladheidsbestrijders van Rijkswaterstaat met elkaar gemeen? Ze hopen allebei dat het een langere periode vriest dat het kraakt. De een omdat er dan eindelijk een tocht der tochten kan worden verreden, de ander omdat het hun werk zo veel makkelijker maakt.

Bij sneeuw hoeven de gladheidsbestrijders van Rijkswaterstaat niet te twijfelen.

Wél of niet strooien?

Niet dat ze hopen op gladheid, natuurlijk. Maar voorspellen is nu wel érg moeilijk geworden; er valt simpelweg geen pijl te trekken op het winterweer. Dus is er veel vaker dan vroeger twijfel: moeten we nu wél of niet gaan strooien vannacht?

Of zoals de Limburgse gladheidscoördinator Dave Prins het verwoordt: ,,Je kunt voor je nachtrust nog beter een klein kindje hebben dan gladheidsbestrijder zijn. We hebben de ene na de andere slapeloze nacht. Overdag is het een kwestie van plannen, dan uur na uur controleren hoe de situatie is. Tot het moment dat er besloten is: we gaan. Bij twijfel doen we dat trouwens altijd.”

Het zijn nogal beslissingen die hij en zijn Brabantse collega Liesbeth Hendrix moeten nemen in de winterperiode. Alleen al voor de regio Brabant-Oost kost een ‘uitruk’ op volle oorlogssterkte, voor de snelwegen en provinciale wegen, zo’n 30.000 euro. Prins: ,,Soms maak je weleens een misrekening, dat iedereen voor niets op wordt getrommeld. Dan wordt er later gezegd: zijn jullie gek geworden?”

Dave Prins en Liesbeth Hendrix, gladheidsbestrijders Rijkswaterstaat.

Technische hulpmiddelen genoeg

Hulpmiddelen genoeg, natuurlijk. In Brabant worden ze ‘bijgestaan’ door 26 meetstations. U kent ze ongetwijfeld: de ‘zwanenhalzen’ nabij (snel)wegen die vanuit het gras omhoog wijzen en temperatuur, vochtigheid en neerslag meten. Samen met de informatie die vanuit meldsystemen in het wegdek naar voren komt, ontstaat er een compleet beeld. Het systeem stuurt een sms’je naar bestrijders als er gladheid dreigt. En er komt een geautomatiseerd telefoontje achteraan als er geen snelle reactie volgt - de computer is onverbiddelijk.

In Brabant is 14.100 ton strooizout op voorraad. Voor deze winter komt het zout uit Marokko. Er rijden 76 strooiers rond en er zijn 171 zogeheten ploegen en sneeuwschuivers. In 2 uur tijd zijn alle wegen (snelweg en provinciale wegen) in het zuiden van Nederland gestrooid. In heel Brabant gaat het om zo’n 450 kilometer (snel)weg. Strooien kost per regio ongeveer 30.000 euro

Maar uiteindelijk blijft de beslissing wel of niet te gaan mensenwerk. Dat van Hendrix en Prins dus, de nachtwakers van de Brabantse en Limburgse (snel)wegen. Gemiddeld sturen ze de strooiers zo’n 25 tot 30 keer per winterseizoen de weg op. In veruit de meeste gevallen gebeurt dat ‘s nachts. Hendrix: ,,Zodat we voor de spits op gang komt, klaar zijn.”

Aannemers staan op scherp

De strooiers die het werk doen, worden door Rijkswaterstaat ingehuurd. Veelal zijn het aannemers die actief zijn in de wegenbouw. Ze krijgen een opleiding en moeten op gezette dagen paraat staan. Ook zij hebben het hard(er) te halen met de winters van nu. Prins: ,,Ze zijn niet meer verzekerd van de inkomsten van dertig ritjes per winter, maar moeten wel altijd scherp blijven.”

