Wereldkampioen Fem van Empel zal tóch nog te zien zijn in de regenboogtrui

Dat laat Team Jumbo Visma weten op Twitter. Van Empel (20), die afgelopen zaterdag in Hoogerheide met grote overmacht het WK op haar naam schreef, zal nog gaan rijden in de X2O Trofee, waar ze bovenaan het klassement staat.

De renner uit Den Dungen zal nog in Lille en in Brussel de regenboogtrui (kampioenentrui) dragen en ook daar gaan proberen het eindklassement te winnen. Komende zondag rijdt ze in Lille, waarna een week later haar seizoen echt tot einde komt in Brussel.