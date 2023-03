Wendy van den Akker zegt haar ‘kindje’ gedag; ze vertrekt bij het Ronald McDonald Huis in Veldhoven

Keersop gaat weer kronkelen tussen Westerho­ven en Dommelen; 25 hectare nieuwe natuur erbij

WESTERHOVEN - Het riviertje De Keersop tussen Westerhoven en Dommelen krijgt de ruimte om buiten de oevers te treden op momenten dat dit nodig is. Dat is goed voor plant en dier. De aannemer is daarom druk geweest met het afgraven van de toplaag rondom de verhoogde N69.