Welke plaats in Brabant is het heetst? Stuur ons een foto van je thermometer

Buurt vat 16-jarige autokraker uit Waalwijk in de kraag in Renesse

9:30 RENESSE - Een 16-jarige jongen uit Waalwijk is in de nacht van woensdag op donderdag opgepakt op verdenking van inbraak in een auto in Renesse. De Waalwijker werd ontdekt na een korte klopjacht door politie en buurtbewoners.