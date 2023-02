Welke kraker zet dit jaar carnaval op zijn kop?

Doelman De Weert legt pikante transfer naar RBC uit: 'Een sterrenelf­tal binnen het amateur­voet­bal’

‘Overloper!’ of ‘Wat ga je daar nu weer doen?’ De transfer van Roosendaal-doelman Roy de Weert (25) naar aartsrivaal RBC is een pikante. Eentje met heel wat extra lading. Toch stapt de goalie zonder enige twijfel over naar de Roosendaalse stadionclub. ,,Ik barst nog van de ambitie.”