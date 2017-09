Welk bier is Brabants allerlekkerste? Vanmiddag de ontknoping

Dwaze scooterrijder riskeert leven bij spoor­weg­over­gang

8:06 Een dwaze scooterrijder is vrijdagavond aan een gruwelijke botsing met een intercitytrein ontsnapt. Op camerabeelden van Railcam is te zien hoe de bestuurder van de bromfiets rond de klok van 22.00 uur letterlijk door een spoorboom in Mierlo-Hout heen beukt, terwijl een trein nadert.