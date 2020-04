Wel of geen bezoek, Bjorn viert zijn achttiende verjaardag hoe dan ook

Bjorn Nabuurs heeft zware weken achter de rug. Van 23 december tot 3 februari lag hij in het ziekenhuis, waarvan zes dagen op de intensive care. Hij had een darmperforatie, werd met spoed geopereerd. Later kreeg hij een herseninfarct, waardoor hij niet meer kon praten en zijn linkerarm niet meer kon gebruiken. Nu is hij gelukkig weer thuis. Praten lukt weer, maar hij is nog erg zwak. Weer een beetje aansterken, daar gaat het nu om. Niet te veel terugkijken naar die moeilijke weken in het ziekenhuis, want, zoals hij zegt: ,,Daar heb je helemaal niets aan.”