Wegpiraat (18) die mensenlevens in gevaar bracht en monteur wilde omkopen was voorwaardelijk vrij

SCHIJNDEL/VUGHT - De 18-jarige automobilist die vrijdag in Vught en Schijndel verschillende mensenlevens in gevaar bracht , is een bekende van de politie. De jongen was pas geleden onder bepaalde voorwaarden vrijgelaten, meldt een woordvoerder aan het Brabants Dagblad . Na de dollemansrit vluchtte de Bosschenaar een fietsenwinkel in en probeerde hij een monteur om te kopen.

De jonge bestuurder, die geen rijbewijs heeft, vroeg aan de monteur hem niet te verraden, omdat hij anders terug zou moeten naar de gevangenis. Hij werd namelijk onder bepaalde voorwaarden vrijgelaten, nadat hij eerder werd aangehouden voor een andere zaak.

,,Eén van de voorwaarden was dat hij zich niet schuldig zou maken aan strafbare feiten", legt een woordvoerder uit. ,,Maar dat is niet helemaal gelukt." Voor welk strafbaar feit de jongen is veroordeeld, is niet duidelijk. De politie kan alleen zeggen dat de zaak zich in de regio van politie Oost-Nederland heeft afgespeeld.

Commotie

Door de Brabantse politie wordt de jongen verdacht van het verlaten van de plaats van ongeval, het rijden zonder rijbewijs, het rijden zonder verzekering en het negeren van een stopteken. ,,Uiteraard wordt het gevaarlijke rijgedrag hem ook aangerekend", benadrukt de woordvoerder.

De dollemansrit van de 18-jarige Bosschenaar zorgde voor veel commotie in Schijndel en in Vught, de plaatsen waar hij werd gesignaleerd. Op de Boschweg in Schijndel haalde hij meerdere weggebruikers op gevaarlijke wijze in en deed hij aan bumperkleven.

Volledig scherm De auto crashte na de achtervolging © Bart Meesters

Door het oog van de naald

De jongen scheurde even later met honderdvijftig kilometer per uur over de vluchtstrook van de A65 en negeerde het stopteken van de politie. Hierop ontstond er een wilde achtervolging door Vught, waarbij hij zelfs een stuk over de stoep reed. Een 10-jarig meisje kroop volgens haar moeder door het oog van de naald.

Uiteindelijk raakte de Bosschenaar de controle over het stuur kwijt en kwam bovenop een andere auto terecht nadat hij een lantaarnpaal ramde. Die crash gebeurde voor een paar fietsenwinkels. De verdachte rende een van de winkels binnen en verstopte zich op het toilet.

Omkopen

Daar stuitte hij op een medewerker van de winkel. ,,Die man heeft onze monteur nog vastgepakt en zelfs geld geboden als hij niets zou zeggen", vertelde de eigenaar aangeslagen. ,,Het kostte even wat moeite en we hebben wat moeten stoeien, maar uiteindelijk hebben we hem vast kunnen houden tot de politie het over kon nemen."

De politie is op dit moment bezig met een dossier tegen de verdachte. Dat dossier wordt naar het Openbaar Ministerie gestuurd. Daar wordt verder bekeken wat er met deze zaak wordt gedaan. De Bosschenaar is voor nu overgedragen aan het politiekorps in Oost-Nederland.