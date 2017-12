Weer rijdt een automobilist door na een ongeval. Is dat een trend?

ETTEN-LEUR - De automobilist die vrijdagavond een 44-jarige vrouw heeft aangereden op een zebrapad in Etten-Leur is nog steeds zoek.

De politie kan nog niet zeggen hoe zwaar het slachtoffer is gewond. Wel is bekend dat ze een paar meter is meegesleept door de auto die de vrouw en haar hondje heeft aangereden.

Het lijkt er op dat het aantal doorrijdingen na een ongeval toeneemt. Zo is dit najaar in Breda ook al een man overreden op een zebrapad aan de Nieuwe Prinsenkade. Begin deze maand is een scooterrijder opgepakt die een vrouw van haar fiets reed op de kruising van de Meidoornstraat en Pijnboomstraat in Breda en daarna weg reed. Dat verkeersgedrag leidt tot vragen.

1. Wordt er vaker doorgereden na een ongeluk?

Een woordvoerder van de politie Zeeland West-Brabant durft niet van een trend te spreken. Volgens het Waarborgfonds zijn er vorig jaar 42.667 gevallen van doorrijding gemeld. In 2015 waren er dat nog 44.443.

2. Tot wanneer kan een doorrijder zich melden zonder strafbaar te zijn?

Doorrijden is altijd strafbaar. In de Verkeerswegenwet staat dat wie ‘bij een verkeersongeval is betrokken of door wiens gedraging een verkeersongeval is veroorzaakt het verboden is om de plaats van het ongeval te verlaten’. Pas wanneer de identiteit van de betrokken bestuurder én die van zijn voertuig bekend is, mag hij weer weg.

Volledig scherm Artikel 7 van de Wegenverkeerswet is duidelijk: niet doorrijden na een ongeval. © BN DeStem

3. Welke straf kun je als doorrijder krijgen?

Het Openbaar Ministerie kan bij ‘meer dan gering letsel’ een taakstraf van 40 uur eisen en een rijontzegging van 27 maanden. Boetes kunnen oplopen tot rond de 8.000 euro. In een heel ernstig geval is de doorrijder zelfs een keer beticht van poging tot doodslag. Overigens maakt elke rechter voor zichzelf uit welke straf hij oplegt.

4. Wie zijn dat, die doorrijders?

Verkeerspsycholoog Gerard Tertoolen schetste vorig jaar bij RTL een beeld van de doorrijder. Volgens hem zijn er twee types: de ene groep heeft iets te verbergen, zoals een snelheidsovertreding of het gebruik van drank of drugs. De andere doorrijders schieten totaal in de stress. "Ze kunnen niet meer functioneren en niet meer nadenken. Ze worden bang of raken in totale paniek. Pas uren later komt het besef alsnog." Volgens Tertoolen kan het iedereen gebeuren. ,,Je hebt vooraf geen idee hoe je reageert in zulke situaties.’’ Volgens de woordvoerder van de politie Zeeland West-Brabant is er nog een derde categorie: ‘de asociaal’.

5. Zijn alleen automobilisten strafbaar als ze doorrijden?