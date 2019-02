Weer meer meldingen verwarde personen in Brabant

De provincie Brabant vormt hiermee geen uitzondering in Nederland. Op Noord-Holland na steeg het aantal meldingen waarbij een persoon met verward gedrag betrokken was bij alle politie-eenheden. Landelijk steeg het aantal naar 90.605. De politie spreekt van een zorgelijke trend.

Oost-Brabant en Rotterdam snelste stijgers

In het oosten van Brabant registreerden agenten vorig jaar 6881 incidenten, dat waren er in 2014 nog maar 3861. In 2017 stond de teller op 5904. De eenheid West-Brabant en Zeeland komt in 2018 uit op 7152 voorvallen. In 2014 waren dat er daar 4744 en in 2017 nog 6877.