Weer meer coronapatiënten in Brabantse ziekenhuizen

Video Vrienden en familie herdenken overleden TikTokker Lucas: 'Was echt een jongen met een gouden hart’

De 20-jarige Vlijmenaar die dinsdagnacht is overleden bij een ongeluk met zijn scooter, is de bekende TikTokker Lucas Cornelissen. Hij kwam om het leven toen hij met zijn voertuig in het water terecht was gekomen van de Dommel in Den Bosch. Woensdag kwamen vrienden en familie naar de plaats van het ongeluk toe om bloemen neer te leggen en steun bij elkaar te vinden. ‘Het was echt een jongen met een gouden hart.’

18 mei