Weer las politie live berichten mee van criminelen: 30 aanhoudingen en 75 invallen, ook in Brabant

Vandaag zijn tijdens een grote politieactie in heel het land dertig personen opgepakt en 75 woningen en kantoren doorzocht, onder meer een bedrijfspand aan de Hoogstraat in Eindhoven. Tijdens de actiedag is in Rotterdam onder meer beslag op 28 vuurwapens.

Eerder al leidde het onderzoek - genaamd Argus - tot de onderschepping van grote hoeveelheden harddrugs. Het gaat volgens de politie om internationale inbeslagnames van duizenden kilo’s cocaïne, heroïne, hasj. Daarnaast zijn er meerdere wapens inbeslaggenomen en drugslabs ontdekt en ontmanteld en zijn miljoenen euro’s in beslag genomen. Bij de eerdere acties zijn in Nederland 43 verdachten aangehouden. Ook in België zijn vandaag op grote schaal aanhoudingen verricht en huiszoekingen gedaan.

Server Sky ECC offline gehaald

Het onderzoek is volgens de politie het vervolg en ‘de overtreffende trap’ van onderzoek Lemont. In dat dossier lukte het de politie vorig jaar ook al om binnen te dringen in een cryptotelefoondienst. Toen kon lange tijd worden meegekeken met alle berichten die via EncroChat werden verstuurd. Het leidde tot veel nieuwe opsporingsonderzoeken en grote vangsten.

Volgens de politie zijn na het ontmantelen van EncroChat veel criminelen overgestapt naar Sky CC voor hun communicatie. Wereldwijd maakten zo'n 70.000 duizend mensen gebruik van het platform, in Nederland zou het om 11.000 gebruikers gaan. De server van Sky ECC is vandaag offline gehaald en in beslag genomen door de Nederlandse autoriteiten. Voor die tijd had de politie honderden miljoenen berichten meegelezen. De afgelopen maanden stonden enkele honderden politiemensen door heel het land klaar om ingezet te worden voor acties naar aanleiding van onderschepte berichten.