Weer grote politie-actie bij woonwagenkamp in onderzoek naar Martien R.: bewoners moeten tijdelijk weg

Op het kamp in Lith woont familie van Martien R. Onder hen zijn neef Martin, die veroordeeld is tot vier jaar cel voor een gewelddadige clash met de politie in Lith. Daarbij was ook Koos R. betrokken, die inmiddels in Spanje woont, maar nog regelmatig op het kamp kwam. Tegenwoordig blijft hij er weg. Hij moet nog een celstraf van vier jaar uitzitten voor de genoemde confrontatie met de politie. Waar hij precies in Spanje zit, weet justitie niet. En ook neef Toon woonde in Lith, die - net als Martien R. - eerst tot 20 jaar werd veroordeeld voor de moord op Hans van Geenen, maar later werd vrijgesproken.