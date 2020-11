Weer gedoe bij Bijenkorf met gehandicapte vrouw: ‘Ik ga die winkel nooit meer binnen’

Snelle elektri­sche fiets steeds populair­der: vooral in midden en oosten van Brabant wordt er veel op gereden

23 november Het aantal speed pedelecs in Nederland is in de afgelopen drie jaar verdubbeld. Halverwege dit jaar reden er 21,1 duizend van deze snelle elektrische fietsen rond in ons land. Het gaat om een toename van 23 procent ten opzichte van een jaar geleden, toen Nederland 17,2 duizend speed pedelecs telde. Kijken we naar Brabant, dan zijn de voertuigen vooral in het midden en oosten van de provincie populair. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.